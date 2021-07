Lo habían dado por muerto pero estuvo escondido de su familia por 45 años

Anuncios Google

El indio Sajid Thungal, de 70 años, a quien se creía muerto en una catástrofe aérea hace décadas, en realidad se estuvo escondiendo de su familia durante 45 años porque se consideraba un fracaso, informa el portal LadBible. Ahora, va a volver a su ciudad natal de Kottayam (estado de Kerala) para reunirse con sus parientes, que ya habían abandonado la esperanza de encontrarlo.

En 1974, el hombre se fue a trabajar a Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), donde comenzó a organizar eventos de cantantes y bailarines indios. Dos años después, cuando volaba a la ciudad india de Chennai con un grupo de artistas, su avión sufrió un accidente aéreo después de que uno de sus motores se incendiara.

Se creía que las 95 personas a bordo de ese vuelo de Indian Airlines perdieron la vida. Sin embargo, Thungal sobrevivió, pero no se puso en contacto con su familia porque se sentía culpable por su vida. En 1982 se mudó a Bombay, donde vivía desde entonces. «Pensé que primero tenía que hacer una fortuna. Cuando no tuve éxito en el golfo Pérsico, decidí que probaría suerte en Bombay, y luego me pondría en contacto con todos. Pero aquí tampoco funcionó. Y así pasaron 45 años», relató.

Hace dos años, terminó en un refugio para personas sin hogar. El pastor que administra el establecimiento comenzó a buscar a sus parientes y envió una solicitud a una mezquita en Kottayam para comprobar si su familia aún vivía en la ciudad. El imán conocía a la familia y se sorprendió de que el hombre estuviera vivo. El padre de Sajid había muerto hace tiempo, pero su madre seguía viva, ya con 91 años.

El hombre ya contactó con sus familiares a través de una videollamada, pero, abrumado por la emoción, apenas pudo hablar. «Quiero volver a casa. Si la gente de aquí no hubiera cuidado de mí, habría muerto sin reunirme con mi familia», confesó. Su hermano, Mohammed Kunju, planea viajar a Bombay para recogerlo y llevarlo a casa. Según Kunju, la familia nunca olvidó a Sajid e incluso fue a Abu Dabi para buscarlo. «Ahora que por fin vuelve a casa, no lo vamos a perder de vista», dijo.

