Paris Hilton espera su primer hijo junto a su prometido, Carter Reum

Paris Hilton, de 40 años, está embarazada de su primer hijo junto a su prometido, el empresario Carter Reum.

Hilton y Reum han dejado claro su deseo de poder formar una familia juntos, por lo que la actriz reveló que se había sometido a tratamientos para realizar una fecundación in vitro (FIV): “Él es el chico de mis sueños. Carter es el indicado. Hablamos sobre planificar la boda todo el tiempo y planificar los nombres de nuestros bebés”.

La pareja se comprometió en febrero después de salir durante un año y coincidiendo con el cumpleaños de la celebrity. En su momento, la protagonista de The Simple Life comentó a Vogue que está emocionada por este próximo capítulo en su vida y por tener a un compañero tan comprensivo: “Nuestra relación es de iguales. Nos hacemos mejores personas. ¡Valió la pena la espera!”.

La empresaria ha asegurado que está cansada de salir de fiesta y que va a dejar esa etapa que tanto disfrutó en el pasado: “Ya me he cansado de ir a fiestas. Jamás pensé que diría esto. Antes vivía por y para la vida nocturna. Hoy en día todo eso me da igual. Me encanta estar en casa viendo Netflix, cocinando con mi novio y estando con nuestros cachorros”.

CACTUS24 27-07-21