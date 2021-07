EE.UU. felicita a Pedro Castillo y le pide un «rol constructivo» frente a Venezuela y Cuba

Anuncios Google

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, felicitó este lunes al presidente electo Pedro Castillo, en una llamada telefónica en la que dijo esperar de Perú «un rol constructivo» respecto de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

Durante la llamada, Blinken «felicitó al pueblo de Perú por su proceso electoral indicio de una democracia fuerte y vibrante».

Blom

También «agradeció a Perú por su apoyo respecto de la crisis de Venezuela y expresó su esperanza de que Perú continúe jugando un rol constructivo al abordar las deterioradas situaciones en Cuba y Nicaragua», agregó en un comunicado del Departamento de Estado.

La semana pasada, Pedro Castillo se desmarcó del gobernante venezolano Nicolás Maduro al descartar que su gobierno vaya a copiar «modelos» extranjeros, algo que temen algunos sectores políticos y empresariales de Perú.

«Rechazo rotundamente que vamos a traer modelos de otros países. No somos chavistas, no somos comunistas, no somos extremistas, menos somos terroristas», dijo el maestro de escuela.

Blinken también recordó a Castillo la donación por parte de Estados Unidos a Perú de dos millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19 y le ofreció el «apoyo continuo» de Washington para seguir haciendo frente a la pandemia.

Asimismo, hizo énfasis en que Estados Unidos es un «firme socio económico» de Perú.

La investidura de Pedro Castillo

Pedro Castillo tomará este próximo miércoles posesión de su nuevo cargo como presidente de la República de la mano de Francisco Sagasti, que ejerce desde noviembre del año pasado tras la crisis política provocada por la destitución de Martín Vizcarra por parte del Legislativo.

Perú ha sido uno de los países del bloque aliado de Estados Unidos en el conflicto con Venezuela y de hecho, ha hecho de anfitrión del llamado «Grupo de Lima», que agrupa a los países del hemisferio que no reconocen la legitimidad del presidente Nicolás Maduro.

La llegada de Castillo al poder abre interrogantes sobre el papel geoestratégico que ejercerá Perú en el continente y con respecto a Estados Unidos.

El presidente electo, que tardó más de un mes en ser proclamado ganador de las elecciones, recibió durante ese periodo el apoyo de la mayoría de Gobiernos de izquierda del continente, como los de Argentina y Bolivia.

(Con información de AFP)

Cactus24/27-07-2021