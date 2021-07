Pedro Infante: bloqueo de EE.UU. afectó preparación de atletas venezolanos a los JJOO

Anuncios Google

El diputado de la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2020 Pedro Infante, advirtió este domingo 25 de julio que las sanciones impuestas a Venezuela por EEUU afectaron la preparación de los atletas de cara a los Juegos Olímpicos (JJOO) Tokio 2020.

En entrevista difundida por VTV Infante, quien también fue ministro de Deportes, explicó que la preparación de atletas de alto rendimiento requiere de muchos recursos económicos porque tienen que viajar a Europa y Asia para entrenar, ya que allí están a su juicio los mejores centros para ello y donde se llevan las competencias clasificatorias.

Dijo que hubo casos donde los deportistas no pudieron ir a competencias porque les fue negada la entrada a varios países sedes de los torneos, mencionando a naciones como Canadá -que al parecer no permitió la entrada de la exministra Alejandra Benítez-; Colombia y Panamá -que no habrían permitido el sobrevuelo de atletas por su territorio para ir a México- y Guatemala, que no permitió el acceso de una delegación para competir y se tuvo que tramitar pasaportes diplomáticos para que participaran, según información de Tal Cual.

Reconoció que la delegación venezolana es más pequeña que la que participó en los JJOO de 2016, pero mantiene la esperanza de que será «la mejor actuación» de nuestro país en la justa olímpica.