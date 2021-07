Monseñor Mario Moronta dio positivo a covid-19

Anuncios Google

Este viernes 23 de julio Monseñor Mario Moronta, Obispo de San Cristóbal y Primer Vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, anunció que resultó positivo para covid-19.

En la cuenta Instagram diocesissc, el prelado informó que pese a tomar todas las previsiones para cuidarse del virus, los resultados de la prueba de hisopado nasal arrojaron positivo, por lo tanto se encuentra bajo cuidado médico y con tratamiento.

Monseñor está en aislamiento en la Casa Episcopal, donde permanecerá «por el tiempo que sea necesario». Pide a la comunidad que lo tengan presente en sus oraciones.

Moronta había exigido un plan de vacunación óptimo “el Covid-19 no tiene ideología, no tiene credo, por eso me parece que es injusto e inmoral que no se pongan de acuerdo” “El Papa ha insistido en su último mensaje en la necesidad de que se liberen las vacunas para los países más pobres y nosotros estamos en ese rango, que las autoridades sanitarias políticas y militares entes públicos se pongan de acuerdo”, sentenció el pasado mes de abril.

