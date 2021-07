La Causa R reitera que no convalidará elecciones del 21 de noviembre

Anuncios Google

En el club La Cancha de Ciudad Bolívar se llevó a cabo una asamblea ciudadana con la presencia de Andrés Velásquez , Alfredo Ramos y de un nutrido grupo de dirigentes políticos y bolivarenses que asistieron al evento.

El exalcalde Alfredo Ramos tomó la palabra en el acto de apoyo al Acuerdo de Salvación Nacional propuesto por el líder opositor Juan Guaido, En su alocución, el Dirigente nacional de la Causa R, hacia hincapié en lo «fraudulenta» que resulto ser ésta nueva asamblea nacional afirmando “Hay diputados que no fueron electos, como el caso de Timoteo Zambrano, y esos bandidos los metieron a pesar de no haber resultado electo”

Blom

Continuaba el dirigente radical “Hay factores opositores que tienen una agenda aparte, que no es la agenda unitaria, que no es la agenda del país, se han dejado comprar por régimen, que ha entregado algunas tarjetas para motivarlos a participar y que le hagan el juego electoral, Asistir era lo más fácil, no asistir es lo difícil, es lo peligroso”

Entre las posiciones fijadas por Ramos, dejo claro “Pero la destrucción de un país, la destrucción de PDVSA no se va a solventar con unas gobernaciones o alcaldías, por eso insistimos en el Acuerdo de Salvación Nacional, que sí incluye una elección presidencial, que además estoy seguro que para unas elecciones presidenciales, sí saldrá todo el mundo a votar y tendríamos una gran victoria pese a éste CNE”

Por su parte Andrés Velásquez, inicio su participación visualizando la crisis social y económica “Hoy el dólar supero los 4.000.000 de BsS., pulverizando el valor del salario, que ahora no llega ni a 2$, no hay salario, no hay empleo, lo que hay es hambre, la FAO acaba de publicar un informe con cifras dramáticas en cuanto a desnutrición en Venezuela, tampoco hay vacunas, no hay planes científicos y reales de vacunación.”

Sobre el tema electoral fue muy claro al afirmar “Hay que aplicar políticas para salir del Régimen de Maduro, no para legitimar al dictador. A ese que se Auto eligió 8 meses antes de la fecha correspondiente, con partidos políticos secuestrados y sus principales adversarios inhabilitados políticamente. Esto es Democracia contra tiranía, por ello toda acción debe ir encaminada a debilitar y no a fortalecer al régimen.”

Finalizaba el Jefe máximo de La Causa R afirmando “Nosotros vamos a seguir junto a la comunidad internacional y junto a Juan Guaido, impulsando el Acuerdo de Salvación nacional y acompañando todo el proceso de negociaciones para lograr una elección presidencial en Venezuela”

Cactus24/23-07-2021