José Guerra: Es indetenible la caída del bolívar frente al dólar

Recordó que el Banco Central de Venezuela no tiene reservas para inyectar al mercado en medio de la hiperinflación.

El BCV aún cotiza el dólar en Bs. 3.773.693,22.

Indetenible la caída del bolívar frente al $. El BCV con las manos atadas. No tiene reservas para inyectar a un mercado que quiere $, no bolívares. Tampoco una subida de tasas de interés haría disminuir la demanda de $ y aumentar la preferencia por el bolívar. No hay confianza. pic.twitter.com/u75CNi27Vz

— Jose Guerra (@JoseAGuerra) July 23, 2021