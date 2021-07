Alertan el riesgo que enfrentan pacientes del JM de los Ríos por falta de insumos

Anuncios Google

La ONG Prepara Familia denunció este martes el riesgo que enfrentan los pacientes de hospital de niños JM de los Ríos por falta de insumos.

“Siguen pasando semanas y meses y niños hospitalizados o con tratamientos en el Hospital J.M de Los Ríos no cuentan con inyectadoras, yelcos, macrogoteros, agujas, adhesivos, guantes. No pueden seguir esperando no pueden suspender sus tratamientos”, denunció la ONG.

Prepara Familia alertó que “los niños que reciben quimioterapias están en riesgo de no poder continuar recibiendo su tratamiento, los que reciben transfusiones, los que necesitan que se les coloque una vía”.

La organización recordó que “el Estado está obligado a suministrar insumos, medicamentos” y darle prioridad a la atención de estos niños, niñas y adolescentes, que tienen medidas cautelares de protección por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

