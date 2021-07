Muere arrollado Julián Gómez, fanático del ciclista Egan Bernal

Anuncios Google

Julián Esteban Gómez, el niño que fue protagonista en el homenaje a Egan Bernal cuando ganó el Tour de Francia del 2019, murió el domingo 18 de julio al ser arrollado por una tractomula, mientras entrenaba.

En entrevista con Caracol Radio, Guillermo Caicedo, el tío de Julián Esteban, contó los detalles del accidente y denunció el acoso que habrían recibido del conductor. «No sé qué tendrá en la cabeza este señor. Nos empezó a arrimar la mula y a acosarnos con las cornetas», señaló.

«Él venía como un loco pitándonos desde atrás, muy atrás. Antes del accidente, él ya nos venía pitando. Llegamos a los reductores, a la entrada de Manás; él bajó la velocidad para pasar los reductores, pero seguía arrimándonos el carro. El niño perdió el equilibrio y, como la mula venía tan pegada a nosotros, él se fue entre las ruedas», narró Caicedo.

Según el relato, tras el trágico accidente en el que el menor perdió la vida, el conductor se bajó del vehículo y empezó a gritarles. “Entre el miedo, el susto y defendiéndose, dice que por qué no íbamos por la ciclorruta. No, señor; no es el hecho que porque un ciclista vaya por la carretera tengan el derecho de matar a una persona”.

Caicedo señaló en la entrevista que Julián Esteban era un ciclista de alto rendimiento que transitaba a velocidades mayores a 30 kilómetros por hora. “Es imposible entrenar en una ciclovía porque hay gente paseando en ella. Desgraciadamente, un ciclista de alto rendimiento debe ir por la carretera”, señaló.

De acuerdo al testimonio, el conductor tuvo que subir de nuevo al vehículo porque algunas personas lo empezaron a abuchear. Además, atacaron la tractomula con piedras.

El conductor fue dejado en libertad tras haber sido trasladado este domingo por las autoridades a la URI de Zipaquirá, en donde se realizaron las primeras labores para determinar el grado de responsabilidad que tuvo en la muerte del niño deportista. Sin embargo, seguirá vinculado al proceso.



En entrevista con Citytv, Guillermo Caicedo habló de su sobrino, sus aspiraciones y su dedicación al ciclismo.

Gran admirador de Egan Bernal, Julián Esteban Gómez entrenaba fuertemente para labrar su camino. En palabras de Caicedo, el menor «tenía ilusiones de ser un gran deportista y tenía las condiciones para serlo».

«Julián era un niño muy lindo, buena persona. Yo quería que él cumpliera sus sueños y le enseñaba cosas del ciclismo. Estaba muy pendiente de las técnicas y me preguntaba muchas cosas», señaló.

Tras la muerte del menor, ciclistas y personas del común se han acercado al mural de Egan Bernal, donde también aparece la imagen de Julián, para rendirle un homenaje y acompañar a la familia.

