Dos venezolanos fueron agredidos por un xenófobo en Perú

Francisco Gerardo Martínez Barreto denunció que él y su hermano Francisco Javier Martínez Barreto, fueron agredidos en el centro comercial Compupalace Centro Comercial Tecnológico, Miraflores, Perú, por un sujeto desconocido el pasado 15 de Julio.



El hombre le lanzó un rodillazo y empujó a uno de los jóvenes sin motivo alguno. «mi hermano en ese momento le preguntó que qué le pasaba, que tuviese más cuidado, a lo que este contestó que estaba estorbando, su respuesta fue que solo estaba trabajando a lo que este preguntó ¿dónde trabajas? y mi hermano le señaló, ahí.» comentó



Mientras eso sucedía una mujer que acompañaba al desconocido le gritaba repetidamente al joven «te estoy viendo, seguro eres extranjero».



«Mi hermano se le acercó y en eso el hombre lo empujó».

Los jóvenes intentaron hacer la denuncia, exigieron los datos del agresor pero el jefe de seguridad los mandó a callar y a decir que dejaran la falta de respeto.



«Me mandó a callar y dejó que el agresor se fuera sin pedir los datos, en la comisaría no me aceptaron la denuncia pues no tenía los datos».



Francisco Barreto indicó a VeneNewsPeru que un hombre que supuestamente andaba con ellos le habría ofrecido dinero para callarlos. «Un hombre me ofreció dinero para callarme, pero no acepté».

CACTUS24 17-07-21