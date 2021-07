Twitter opta por eliminar los “fleets” diseñados para borrarse 24 horas después de publicados

Anuncios Google

Twitter eliminará sus tuits que se borran automáticamente, llamados fleets, después de que no tuvieron mucho éxito entre su comunidad.

La compañía puso a prueba sus tuits que se eliminan luego de 24 horas de haber sido publicados en marzo pasado en Brasil. Los fleets estaban diseñados para disipar las inquietudes de los usuarios nuevos que podrían verse desalentados por la naturaleza pública y permanente de los tuits normales.

“Sin embargo, no hemos visto un aumento en la cantidad de personas nuevas que se unan a la conversación con fleets de la manera que anticipábamos”, anunció Twitter en un comunicado emitido el miércoles. “Debido a esto, fleets ya no estará disponible en Twitter a partir del 3 de agosto”.

Kayvon Beykpour, director de productos de consumo en Twitter, señaló que esto forma parte del funcionamiento de la empresa.

“Las grandes apuestas son arriesgadas y especulativas, así que, por definición, algunas de ellas no funcionan”, tuiteó. “Si no tuviéramos que eliminar funciones de vez en cuando, entonces eso sería una señal de que no estamos adoptando cambios lo suficientemente grandes”.

Los fleets son parecidos a las “historias” de Instagram y Facebook y a los snaps de Snapchat, los cuales permiten que los usuarios publiquen fotografías o mensajes que tienen un periodo corto de vida. Esas herramientas son cada vez más populares entre los usuarios de redes sociales que buscan grupos más pequeños y chats más privados. Pero la gente utiliza Twitter de forma distinta a Facebook, Instagram o a las aplicaciones de mensajes de texto: Se trata más de una conversación pública y de una forma de mantenerse actualizado con lo que está pasando. Resulta que los fleets no tienen sentido.

En un tuit en el que anunció la decisión, Twitter escribió: “Lo sentimos o de nada”, reconociendo las reacciones encontradas que generó la herramienta entre los usuarios.