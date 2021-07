Bolsonaro fue ingresado en un hospital

Anuncios Google

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, tuvo que ser ingresado en la mañana de este miércoles en el Hospital de las Fuerzas Armadas por un ataque de hipo y dolores abdominales y deberá estar convaleciente durante 48 horas, no necesariamente hospitalizado, informaron fuentes oficiales.

En un comunicado, la presidencia brasileña indicó que «por orientación de su equipo médico» el mandatario pasará este miércoles por exámenes para investigar el hipo que le viene afectando desde hace ya casi una semana y «quedará en observación entre 24 y 48 horas, no necesariamente dentro del hospital».

«Él está animado y se encuentra bien», concluyó la nota, sin más detalles, mientras que la agenda oficial que debería cumplir este día e incluía una reunión con el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, entre otras actividades, fue cancelada.

Cactus24 14-07-21