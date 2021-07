Gobernador Lacava: “El pueblo carabobeño puede contar con su gobernador”

Anuncios Google

El Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, agradeció este lunes, a propósito de la conmemoración de los 210 años de la firma del Acta de la Independencia, el enorme trabajo realizado por las UBCH, las comunas y los Clap, a los que consideró los grandes protagonistas de esta revolución e instó a la unidad de todos los carabobeños en la defensa de la soberanía e independencia, según nota de prensa de la Gobernación.

“Este humilde servidor, soldado de esta patria, ha hecho todo lo posible por hacer las cosas bien en momentos de muchísima dificultad: A mí me ha dado cáncer, me han quitado un riñón, me ha dado COVID tres veces, y cuando caigo, me vuelvo a levantar y si vuelvo a caer, me vuelvo a levantar, porque quien me levanta a mi es el pueblo de Carabobo”, indicó.

Durante los actos solemnes y de ofrendas florales efectuados ante el monolito del Libertador Simón Bolívar en la plaza Bolívar y acompañado por el vicealmirante William Wesslossky Padilla, comandante de la ZODI Carabobo, oficiales integrantes del Alto Mando Militar regional y los representantes de los Poderes Públicos y fuerzas vivas de la entidad, Lacava invitó a estar preparados para las batallas que vienen, batallas importantes.

“El pueblo carabobeño puede contar con su gobernador, así como también con el alcalde Marvez y el equipo que lo acompaña, no ha resultado fácil lograr lo que hemos logrado en medio de tantas agresiones, pero con voluntad hoy ven la ciudad limpia, recuperada”, enfatizó.

El gobernador carabobeño aseguró que toda Venezuela le reconoce a Carabobo la gestión y el esfuerzo para elevar la calidad de vida los carabobeños, para resaltar y no parecernos al montón y a pesar de las dificultades siempre tener una herramienta en la mano y resolver los problemas.

