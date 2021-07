Jassiel Colmenares, la venezolana que llenó de emoción a Ricardo Montaner y sus hijos

Anuncios Google

Jassiel Colmenares, una joven venezolana que participó en un programa de TV llamado La Voz Argentina 2021, cantó su propia versión de «Mi Gente» y sorprendió a todo el jurado, ademas de llenar de emoción a Ricardo Montaner y sus hijos Mau y Ricky.



«Cuando me tocó hacer la temporada pasada me encontré con paisanos maravillosos que llenaron mi corazón y el programa de alegría. Creo que me voy a emocionar, pero si bien es un pueblo que está muy sufrido, que necesita aire limpio y sentirse en libertad nuevamente, han salido muchos grandes exponentes» dijo con la voz quebrada por el sentimiento el venezolano Ricardo Montaner.

Blom

Los hijos de Montaner, Mau y Ricky tampoco pudieron contener toda esta emoción y en conjunto sostuvieron las palabras de su padre, agradecieron a Argentina por la receptividad y a Jassiel por elegir formar parte de su equipo.

Jassiel Colmenares tiene 20 años y por la situación económica y social del país, decidió irse a Argentina para poder dedicarse a lo que siempre quiso: estudiar música.

La joven decidió cantar una versión modificada por ella misma y agregarle su propio estilo a «Mi Gente» de J. Balvin. Parte del jurado quedó anonadado con esta nueva versión. Ricardo Montener y el dúo Mau y Ricky se pelearon hasta el final por tenerla en su equipo. Finalmente, la joven participante optó por Mau y Ricky.

Cactus24/03-07-2021