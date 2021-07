¿Reconciliación a la vista? Captan a Karol G y Anuel juntos

Anuncios Google

Los cantantes urbanos Karol G y Anuel AA mostraron su romance en las redes sociales, por lo que la ruptura oficializada en abril luego de tres años de relación dejó a muchos con la esperanza de que vuelvan «los bebecitos».

No solo fueron pareja, siguen siendo colegas en la música urbana y no es de extrañar que se junten en ocasiones. Pero este 30 de junio fueron vistos muy acaramelados y de inmediato saltaron los comentarios, ¿reconciliación a la vista?

Blom

Aunque trataron de esconderse, los fotorreporteros del programa «Suelta la Sopa» de Telemundo los vieron llegar a un conocido restaurante en Miami.

Cada uno llegó por separado, pero ya dentro estuvieron «muy acaramelados», afirman varias fuentes.

De acuerdo con el reporte de la periodista Tanya Charry para El gordo y la flaca (Univisión) los intérpretes de «Secreto» y «Culpables» estuvieron compartiendo en plan romántico en Papi Steak en Miami Beach, asegura Charry.

«Si bien estaban con un grupo de amigos, fueron vistos besándose en público sin esconderse», refiere la reportera.

Según ella, esta no es la primera vez que la urbana colombiana y el trapero puertorriqueño pasan tiempo juntos después de su ruptura.

Cita People en Español, de acuerdo a lo dicho por Tanya Charry, que Karol G y Anuel están intentando volver a ser una pareja.

«Se estaban dando besos, apapachos», dijo Charry en el programa. «Estaban felices». La reportera añadió: «Ellos de vez en cuando se ven, para conversar a ver si vuelven».

Ellos habian sido vistos anteriormente en un club de esa ciudad de Estados Unidos, siempre rodeados de su equipo de trabajo.

Más de la relación

Se recuerda que fue el intérprete de “Hipócrita” quien primero habló de la ruptura en abril mediante un video en vivo en su cuenta de Instagram, afirmando en ese momento que tenían cuatros meses separados, pero que sigue amando a ‘la bebecita’ y que él no le falló ni ella tampoco.

Asimismo, negó un tercero en discordia. “Son cosas que pasan en cualquier pareja”, dijo.

“Hace como cuatro meses que no estamos juntos y no tenemos mala relación ni mala comunicación, estamos bien, por eso es que nos han visto juntos como dos o tres veces. Obviamente, yo la amo; ella me ama, tratando de recuperar lo perdido, pero ya definitivamente ella decidió tomar su rumbo y yo también”, expresó el artista.

Cactus24/02-07-2021