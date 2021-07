Continúa investigación por incendio en la Escuela de Estudios Políticos

Anuncios Google

La rectora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Cecilia García Arocha, estima que este fin de semana los bomberos universitarios entreguen un informe final sobre las causas del incendio ocurrido en el áreas de postgrado de la escuela de Estudios Políticos.

Blom

«Cuando tenga el informe en la mano lo haré público, yo no quiero adelantar ninguna conjetura porque no estoy en capacidad de hacerlo, soy muy respetuosa de la labor que han hecho los bomberos y ellos me prometieron que para el día de hoy o el fin de semana, tendrían la tercera etapa del informe concluido«, dijo García Arocha a Unión Radio.

Precisó que afortunadamente el evento no se propagó a la Escuela de Bioanálisis por su cercanía con el área afectada.

Asimismo, agradeció el apoyo prestado por las alcaldías de Baruta y Chacao para atender el evento, ante la falta del servicio de agua en la zona.

Por otro lado, lamentó que aún no cuenten con presupuesto de ley 2020 aun cuando salió en Gaceta.

Añadió que el presupuesto Ley de 2021 que fue solicitado el 100% solamente fue entregado el 2.7% y se les adeuda el 98 %.

«¿cómo se puede sostener una universidad sin presupuesto de ningún tipo?«, cuestionó.