Arribó a Venezuela primer cargamento de comidas del Programa Mundial de Alimentos

Anuncios Google

“En movimiento en Venezuela: la primera entrega de PMA. ¡La comida ha llegado al país! En nuestra base logística se acaban de recibir 42.000 paquetes de raciones para llevar a casa para escolares menores de 6 años. Próximamente se realizarán distribuciones a las familias”, anunció.

On the move in #Venezuela: the first delivery of @WFP food has arrived in country! 42,000 packages of take-home rations for school children under 6 years old has just been received at our logistics base. Distributions to families taking place soon. pic.twitter.com/FbbZ8RcP5s