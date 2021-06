Maldonado anunció nueva programación de suministro para Carirubana

Anuncios Google

El presidente de Hidrofalcón, Andrés Maldonado anunció en el programa institucional Cada Gota Cuenta, nuevos cronogramas de suministro para las comunidades del municipio Carirubana en las próximas semanas de julio reafirmándose la recuperación paulatina en 16 meses de gestión del servicio hídrico en el municipio Carirubana.

“El pueblo nos ha ido acompañando en un problema focalizado en Paraguaná, y muy especialmente, en el municipio Carirubana. Atacamos la causa, no nos dedicamos a hacer crecer la flota de cisternas, ni permitir la anarquía en la distribución del agua, si no que hemos abordado las estaciones de bombeo inactivas, corregimos fugas y eliminamos tomas no autorizadas reflejándose toda esa acción en una recuperación del servicio”, dijo Maldonado.

Además de Carirubana se ha ido dando respuesta a mediano plazo a algunos sectores foráneos del municipio Falcón, en el que el déficit del servicio eléctrico y las condiciones precarias de los acueductos generaron afectaciones al suministro.

“Cuando recibimos la presidencia de la hidrológica avanzamos, corregimos y ahora tenemos una empresa pública dando respuesta a las comunidades tanto en agua potable como en saneamiento. Caminamos con paso seguro hacia la consolidación del sistema hídrico del estado”, destacó.

Nuevos suministros

Como parte de las exigencias de los usuarios del servicio el ingeniero Maldonado hizo pública la planificación del bombeo hacia Carirubana en los primeros 15 días de julio.

Este viernes 02 de julio inicia el suministro hacia el eje Punto Fijo sur conformado por los sectores Zona Franca, Josefa Camejo, Los Cactus, Barrio Modelo, 23 de Enero, Bolívar, Industrial, Andrés Eloy Blanco, casco central de Punto Fijo y pueblo de Carirubana.

De igual forma bombearán hacia el eje Comunidad Cardón desde el miércoles 30 de junio hasta el 03 de julio; y al pueblo de Santa Ana, El Cardonal, Barlovento, El Cerrito, Cantv, Chamuriana, La Sabana y Tubarao, desde el viernes 02 hasta el 05 de julio.

Hacia el eje Los Taques largo integrado por las comunidades de Amuay, Jayana, Santa Cruz, El Tacal, El Portal, Las Auroras, Cerro Norte y Villa Marina del 28 de junio al 01 de julio. Las familias del casco central de Jadacaquiva, Campo Florido, Santa Fe, La Inmaculada, Amaraya, El Mamonal, El Román, Los Olivos, Guanadito, El Oasis, Las Terrazas del 02 al 05 de julio.

Prensa Hidrofalcón

Cactus24 (30-06-2021)