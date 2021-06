Jennifer Aniston se sorprende al descubrir la ansiedad de Matthew Perry en grabaciones de ‘Friends’

Anuncios Google

El reencuentro de los protagonistas de la mítica serie se pudo ver desde el 27 de mayo de 2021, una noticia que revolucionó a los seguidores más acérrimos de ‘Friends’. En el avance de casi tres minutos, los actores conversaban sobre lo que supuso la grabación de dicha serie en sus carreras profesionales, repasaban guiones antiguos, repetían su noche de trivial en el plató original de la serie y, en definitiva, recordaban los momentos más memorables de ‘Friends’ junto al presentador de televisión británico, James Corden.

Esta reunión trajo muchas revelaciones a los espectadores, incluso entre los propios actores. Después de más de una década trabajando juntos en la producción de la serie, aún hay nuevas cosas que están aprendiendo unos de otros. Es el caso de Jennifer Aniston, la intérprete de Rachel en la famosa sitcom, que durante el especial ‘Friends: The Reunion’, descubrió algo que no sabía sobre Matthew Perry.

«A veces decía una línea y ellos no se reían, y yo sudaba y, simplemente, entraba en convulsiones. Si no obtenía la risa que se suponía que debía tener, me asustaba», admitía Matthew durante la grabación, llegando a confesar que en ocasiones sentía que moriría si no provocaba esa risa.

La confesión de Matthew sorprendió a sus compañeros de rodaje, incluida Lisa Kudrow, que interpretó a Phoebe Buffay. «No nos dijiste eso, no recuerdo que lo dijeras», alegaba. Por su parte, Jennifer Anniston también reconoció haber estado ajena al estado de ansiedad de su compañero. «No entendí el nivel de ansiedad y auto tortura de Matthew Perry si no conseguía esa risa y la devastación que sentía», revelaba la actriz en el Today Show alegando que, en retrospectiva, lo entendía. «Ahora tiene mucho sentido».

Otra revelación más

Otra revelación involucró a Jennifer Aniston y David Schwimmer, quienes confesaron que «ambos estaban enamorados el uno del otro, pero fue como si dos barcos pasaran porque uno de nosotros siempre estuvo en una relación y nunca cruzamos ese límite. Lo respetamos. Entonces, canalizábamos toda nuestra adoración y amor mutuos en Ross y Rachel».