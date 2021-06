‘Loki’ y todos los detalles por los que el capítulo 3 podría ser una mentira

Anuncios Google

El tercer episodio de Loki les dio a los fans mucha más información sobre Lady Loki (AKA Sylvie) y amplió nuestro conocimiento de la TVA. Todo esto ayudó a crear algunas nuevas teorías sobre el futuro de la serie, e incluso sobre el MCU en general, según un nuevo video del canal de YouTube ‘Everything Always’. Tranquilos, que os lo explicamos y resumimos a continuación del mismo.

Primero, el episodio se llama «Lamentis», presumiblemente porque es donde Loki y Sylvie se teletransportan y escapan de la TVA. Sin embargo, los fans del cómic pueden darse cuenta de que Lamentis también es un planeta de ‘Annihilation Conquest # 1’, una serie que involucra a Peter Quill de ‘Guardianes de la Galaxia’ y Quasar, un superhéroe con poderes similares al Capitana Marvel.

Con la referencia a Lamentis, podría ser que la MCU esté buscando crear una segunda variante de Guardianes de la Galaxia, que incluyera a Quill, Quasar y la hija de Drax, Moondragon. El planeta también existe en las afueras del Imperio Kree, por lo que podría regresar en futuros proyectos de Capitana Marvel (recuerda, Carol Danvers pensó que era una Kree durante un tiempo). Pero volvamos al episodio.

Loki y Sylvie están atrapados en Lamentis hasta que puedan cargar un TemPad. Pero es posible que los espectadores tengan algunas dudas sobre todo lo que ven. No solo hay un Dios de la Mentira ahora, sino (presumiblemente) dos. Y al menos uno tiene el poder de crear simulaciones en la mente de los demás. Todo el escenario podría ser una creación de Sylvie para obtener más información de Loki. O, como parte de un truco más elaborado, Loki podría estar engañando a Sylvie.

Después de que Sylvie se duerma en el Arca destinada a escapar del planeta, se despierta y encuentra a Loki cantando y bailando con la tripulación una melodía asgardiana. Pero espera, Lamentis no es exactamente Asgard, entonces, ¿cómo saben los demás cantar y tocar sus instrumentos? Es uno de los posibles indicios del episodio que insinúa que Loki ya sabe cómo encantar a la gente y, en realidad, está interpretando para Sylvie. El TemPad podría estar cargado y en buenas condiciones todo este tiempo, pero Loki lo está escondiendo para aprender más sobre Sylvie y la TVA para su propio beneficio. Incluso cuando se muestra que el dispositivo está roto, Loki podría crear fácilmente una ilusión, haciendo que Sylvie crea que están atascados cuando ha tenido la salida todo el tiempo. En el cuarto episodio, ¡puede revelar su pequeño truco y puf! Estamos de vuelta en la TVA.

Hacia el final del episodio, Sylvie y Loki son arrojados del tren y aterrizan en Lamentis. A medida que las estructuras caen y el caos se avecina, un edificio casi cae sobre los dos, pero Loki lo levanta y lo arroja en la otra dirección. Algunos fans creen que esto fue evidencia de que Loki usaba una Piedra del Tiempo. En el primer episodio, Loki descubrió un escritorio lleno de Piedras del infinito. No está claro si puso el que estaba reteniendo en el cajón o no, así que tal vez se guardó un poder sin explotar que todavía tenemos que ver. Solo es una teoría, pero dado que Loki es un dios poderoso con conocimiento de las piedras, no está del todo fuera de lugar.

Si hay algún engaño real en marcha, los espectadores tienen la segunda mitad de la serie para averiguarlo. Todavía hay Guardianes del tiempo por conocer, una probable presentación de Kang el Conquistador y pistas para futuros proyectos del MCU., reseña Fotograma.com

