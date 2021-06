Baltazar Porras: La iglesia está dispuesta a servir como “facilitador” en el proceso de negociación

Anuncios Google

Este martes el cardenal Baltazar Porras confirmó la disposición de la Iglesia de ser “facilitador” para lograr una negociación que busque alcanzar soluciones reales.

“El papel nuestro no quiere ser ni siquiera de mediador, pero sí de facilitador. Llegar a un diálogo o a una negociación no es a sentarnos a ver, porque los problemas ya están, tiene que ser en base a la voluntad política de qué es lo que queremos y hacia dónde queremos ir, no puede ser simplemente con pañitos calientes que no solucionan los problemas”, dijo durante una entrevista con Román Lozinski.

Destacó que la crisis que vive el país “y el prolongarla, no traerá ni la paz ni el bienestar en todo el continente”.

Por otra parte, Porras resaltó que la jornada de vacunación en el país “no puede ser excluyendo los unos a los otros”, pues “es un camino que hay que recorrer con verdadero sentido de racionalidad y no simplemente queriendo favorecer a los míos”.

Además, el Cardenal aseguró que es “indispensable” que los miembros de la Iglesia reciban la vacuna contra el Covid-19 así como el personal sanitario, ya que, en las últimas semana, “hemos tenido varios sacerdotes fallecidos, ya pasan los 26 en el país, contagiados por servir y estar cerca de la gente”.

