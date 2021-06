La sección Argentina se impuso por la mínima ante Uruguay, su segundo encuentro por la Copa América con gol de Guido González al 13″.

Los de Scaloni mostraron un gran rendimiento con respecto al primer encuentro y se nota que empiezan a encontrar una ideas.

Argentina fue mucho más que Uruguay en todo el compromiso. Tanto en defensa como en ataque se mostraron muy bien, impendiéndole a los «Charrúas» desplegar su juego. Incluso, el primer disparo al arco de estos fue al minuto 54″. Tanto Romero como Otamend hicieron un gran partido, acompañados de Rodríguez a la hora de retroceder.⁣

Acuña respondió muy bien en las bandas, cortando todo ataque uruguayo y proyectándose en ataque, al igual que Molina Lucero, que a pesar de no marcar muy bien, hizo un partido correcto, entendiéndose muy bien en su banda con Messi.

Este último hizo un tremendo partidazo. El capitán repartió la asistencia del gol y la pelota pasó por sus pies en el 80% de la creación de juego de la albiceleste. Sigue siendo el mejor de la selección partido tras partido, y a veces no tiene quien lo acompañe. Lauto Martínez sigue sin encontrar su mejor nivel y fue sustituido por Correa al 52″.

Preocupante la falta de ideas de Uruguay, que con bastantes piezas en el mediocampo como Valverde, Bentacour o Vecino, no pudo competir. Ocampos aportó mucho con su entrada pero no pasaron de eso. El maestro Tabárez debe pensar en lo que viene, ya que no ha dejado muy buenas actuaciones en los últimos compromisos.

