Como resultado del acontecimiento no se informó de ninguna persona que estuviera en el coche al momento del hundimiento, ni de ningún herido.

El peculiar suceso ocurrió este domingo en la ciudad de Mumbai, en la India. El clip fue compartido por la periodista Shivangi Thakur, originaria de ese país, y actualmente cuenta con más de 18 mil reacciones en Twitter, entre retuits, me gusta y comentarios.

En las imágenes se aprecia el momento en que casi la mitad del auto ya está bajo el agua y continúa hundiéndose hasta desaparecer dentro del hoyo. Aquí te lo compartimos:

Scary visuals from Mumbai’s Ghatkoper area where a car drowned in few seconds. pic.twitter.com/BFlqcaKQBo

— Shivangi Thakur (@thakur_shivangi) June 13, 2021