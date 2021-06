Reaparecieron las protagonistas de ‘Sexo en Nueva York’. Bueno, para la secuela tardía de la serie que prepara HBO Max aún falta un tiempo, pero la reunión de Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis ya hemos podido verla en una foto de Instagram, que marca el inicio del rodaje.

El grupo, donde notablemente está ausente Kim Cattrall (la cuarta protagonista que ya dijo que no estaría en este nuevo proyecto), está a punto de dar vida a la miniserie titulada ‘And Just Like That’, que retoma más de una década después de los eventos de la segunda película de ‘Sexo en Nueva York’, que fue la última vez que vimos a Carrie Bradshaw y compañía.

Blom

La intérprete de la icónica Carrie Bradshaw publicó una imagen de las tres actrices juntas; y explicó que acababan de salir de la primera lectura de los nuevos episodios de la serie.

“Juntas de nuevo. [Salimos] de la lectura de nuestros primeros episodios. Junto a todos los muchachos y nuestros miembros más nuevos del elenco. Fue como un helado”, escribió la actriz.

Por su parte, Nixon, quien le dio vida a Miranda Hobbes en el show de HBO; compartió la misma instantánea en su cuenta de Instagram y también escribió un pequeño mensaje.

“La amistad nunca pasa de moda”, expresó la actriz. Además, acompañó la oración con un el hashtag #AndJustLikeThat, que se traduce a “Y así de simple”, una de las líneas que repetía el personaje de Carrie y el título de la nueva aventura.

Unas cuantas horas antes, Parker también compartió en su red social imágenes de los guiones en la primera lectura de mesa del show, acompañados de los nombres de los actores que participarán en los episodios.

Además de las tres principales actrices, se mostraron los nombres de Chris Noth, quien interpreta a John James “Mr. Big” Preston, Willie Garson quien es Stanford Blatch, Mario Cantone quien repetirá el papel de Anthony Marantino y finalmente una adición al elenco: Sara Ramirez (de Grey’s Anatomy), en el personaje de Che Diaz.

La ambiciosa continuación de Sex and The City

El pasado 11 de enero se dio a conocer que HBO regresaría a uno de sus clásicos de los 90: Sex and The City. La serie limitada consistirá de diez capítulos de media hora. Michael Patrick King será el productor ejecutivo junto con Parker, Nixon y Davis.

Parker ya confirmó en las redes que el personaje de Cattrall no estará en en programa. La plataforma digital detalló en un comunicado que And Just Like That… explorará “la incluso aún más complicada realidad de la vida y la amistad en sus 50 años” de Carrie, Miranda y Charlotte.

Cactus24/14-06-2021