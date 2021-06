La ‘fiebre de los diamantes’ comenzó luego de que unas personas descubrieran supuestamente unas piedras preciosas cerca de la ciudad de Ladysmith y compartieran las imágenes de sus hallazgos en las redes sociales.

En un video, publicado el pasado domingo por el Gobierno provincial en su cuenta de Twitter, se puede ver a docenas de personas cavando el suelo en busca de gemas. Las autoridades locales expresaron su preocupación por la extracción ilegal, y agregaron que aún no han determinado si se trata de diamantes auténticos.

«Estamos muy preocupados por las imágenes que muestran que algunas personas que vienen desde tan lejos, como algunas de las provincias y ciudades vecinas, están acudiendo en masa a KwaHlathi», afirmó Sihle Zikalala, primer ministro de la región. «Nos preocupa que, si no se controla la situación, se produzca un caos y una posible estampida», añadió.

Además, señaló que el Departamento de Minerales y Energía del país se comprometió a enviar equipos de especialistas al lugar para llevar a cabo una inspección.

People are literally picking up diamonds from the ground in KZN, Ladysmith, KwaHlathi. pic.twitter.com/EK2GYig3AR

— Sabza (@SabeloNkabind12) June 13, 2021