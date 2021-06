Tomás Rincón confirmó que dio positivo por coronavirus y se perderá la Copa América.

El capitán de la vinotinto escribió en su cuenta de Instagram:

«He dado positivo por covid he estado bien, mi estado de salud es estable y controlado. Lamento profundamente no poder representar a mi país, los que me conocen saben lo que he trabajado para aportar mi máximo a la vinotinto en esta copa América, pero siempre hay que priorizar mi salud y la de los que nos rodean, respetando los protocolos sanitarios y haciendo el aislamiento correspondiente para no poner en peligro a nadie».

«Sé que los muchachos darán lo mejor de sí. Desde la distancia los estaré alentando como si estuviera en la cancha. Vamos Venezuela»

«Y para finalizar quiero darle las gracias a lo que se preocuparon por mi estado de salud, a los que me desearon lo contrario revisense porque esa es otra clase de virus que igual hay que tratar y prestarle atención. Primero somos humanos, luego futbolistas»

