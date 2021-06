Después de un tiempo de espera, por fin tenemos novedades sobre la segunda película de Aquaman en el DCEU.

En Instagram, el cineasta James Wan publicó una fotografía donde podemos leer Aquaman and the Lost Kingdom (en español Aquaman y el Reino Perdido). Este título parece evocar el tipo de fantasía con el que Wan tejió la trama de la primera cinta; donde el legendario imperio de los atlantes se dividió en varios reinos al sumergirse en el océano, pero quizá tenga un significado que todavía no entendemos.

Aquaman no fue aplaudida de forma unánime por la crítica, pero sí obtuvo una mayor aprobación que sus predecesoras del DC Extended Universe (DCEU) como Batman vs Superman: El Origen de la Justicia o Liga de la Justicia, y con la enorme recaudación en taquilla que tuvo ya no era tan importante lo que dijeran los críticos.

Ahora sólo queda por ver si la polémica en torno a Amber Heard y su conflicto con Johnny Depp no afectan su desempeño. Aquí pueden ver la publicación de Instagram de James Wan:

