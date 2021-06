En esta ocasión, la Luna se interpuso entre la Tierra y el Sol; debido a la distancia a la que nuestro satélite estuvo del planeta, no cubrió por completo a la estrella.

Es decir, la Luna estuvo en un punto de órbita más alejado de lo normal de la Tierra. En algunas regiones del mundo se pudo apreciar la luz del Sol que rodeaba a la Luna, y es por este efecto visual que el fenómeno recibe el nombre de anillo de fuego.

Durante esta jornada la NASA ha compartido algunas imágenes en sus redes sociales que muestran cómo el eclipse se ha podido apreciar en distintas latitudes.

Check out pics of the Partial Solar Eclipse by the @NASA HQ Photo team captured in #DC and #Delaware early this morning! 📷https://t.co/IMgV37DhyJ pic.twitter.com/HW0gFcAu1N

— NASA HQ PHOTO (@nasahqphoto) June 10, 2021