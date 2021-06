La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris se reunió con el mandatario de Guatemala, Alejandro Giammattei Durante su primera visita en el extranjero donde anunció un grupo de trabajo regional para luchar contra la corrupción en Centroamérica e instó a los migrantes guatemaltecos a que no viajen «de forma ilegal» a Estados Unidos, según la AFP.

La visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, a Guatemala inició con problemas, después de detectarse unos fallos en el avión oficial en el que viajaba, teniendo que realizar un cambio de nave, para finalmente aterrizar en Ciudad de Guatemala a última de la tarde del domingo 6 de junio.

Harris inició sus visitas a Centroamérica con el propósito de abordar temas de gran relevancia para la Casa Blanca como son la migración, la seguridad y la corrupción en la región. Luego de su reunión con el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei. viajó a México, donde también se reunirá con el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador y concluir así su primera misión en el exterior.

En el tema migratorio, Harris se mostró contundente, valiéndole las críticas en las redes sociales después de unas polémicas palabras dirigidas a aquellos ciudadanos que tienen pensado emigrar “de forma ilegal”. “No vengan. Estados Unidos seguirá aplicando nuestras leyes y asegurando nuestras fronteras”, advirtió.

“Si vienen a nuestra frontera, serán devueltos”, añadió. Un mensaje en el que muchos han encontrado similitudes con los discursos electorales del expresidente Donald Trump, cuya dura política anti-inmigración fue muy criticada y con la que el presidente Joe Biden quiere romper, prometiendo una política migratoria “más humana”.

Vice President Kamala Harris in joint briefing with Guatemala President Alejandro Giammattei: "I want to be clear to folks in this region who are thinking about making that dangerous trek to the United States-Mexico border: Do not come. Do not come." pic.twitter.com/tXyTL0OwS8

— USA TODAY (@USATODAY) June 7, 2021