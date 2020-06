Zack Snyder comparte el primer avance de su edición de la ‘Liga de la Justicia’

El vídeo muestra a Wonderwoman (Gal Gadot) observando una pintura al interior de una cueva. No obstante, la imagen nos deja ver claramente el rostro del temible Darkseid. Ante la mira de incredulidad de la heroína, la secuencia es interrumpida por otra escena del villano, quien ahora está acompañado por su ejército.

First ever sneak peek at JL. Get ready for more at DC FanDome. @hbomax #releasethesnydercut #DCFanDome pic.twitter.com/WIWwFo4Xnt

— Zack Snyder (@ZackSnyder) June 18, 2020