Yulimar Rojas, mejor atleta del año 2020

La venezolana Yulimar Rojas reconoció que para ella es un gran reconocimiento. Estalló en júbilo cuando le comunicaron de manera virtual su premio de los World Athletics Awards 2020.

«No me lo esperaba, no me lo puedo creer. ¡Qué felicidad! ¡Qué alegría! Es una sorpresa, no me veía», reconoció la atleta de triple salto que batió en el año 2020 el récord mundial en Madrid (15,43 metros). «Es felicidad y mucha motivación para mí. No puedo creerlo», expresó la deportista criolla.

Congratulations @TeamRojas45, Female World Athlete of the Year

Yulimar Rojas ha ganado las cinco competiciones en que ha participado esta temporada. Además, la caribeña había batido el récord sudamericano de triple salto en su primera prueba del año (alcanzó los 15,03 metros en Metz -Francia-).

En Castellón firmó también la mejor marca del año al aire libre (14,71 metros). Pero su mejor momento del año llegó el 20 de febrero en la capital española.

Nadie había llegado tan lejos en la prueba de los tres saltos bajo techo. Se vistió de superatleta y Yulimar Rojas logró el récord del mundo indoor de triple salto.

