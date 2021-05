Anuncios Google

Imagina crear un Lamborghini completamente de cartón y luego de esto, subastarlo por más de 10 mil dólares para una causa benéfica, en Nueva Zelanda un youtuber lo hizo posible.

El afamado youtuber de Nueva Zelanda, David Jones, compartió la tremenda obra con sus seguidores donde reveló que respetó cada pieza y medida del modelo original.

El «Cartonghini» como fue bautizado por su autor, mide 1,65 metros de ancho y 3,78 metros de largo y tras disfrutarlo y compartirlo con sus seguidores decidió subastarlo

Fue así como logró el Lamborghini de cartón recaudar 10.420 dólares, los que serán donados al Starship Children’s Hospital, en Auckland.

«Fueron personas geniales y realmente me cuidaron, así que cuando decidí lo que iba a hacer, no se me pasó por la cabeza ninguna otra organización benéfica», declaró Jones respecto al hospital donde tuvo que tratarse un cáncer a los 14 años.

