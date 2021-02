Punto Fijo cumple 51 años desde que dejó de ser un pequeño caserío para convertirse en una ciudad caracterizada por gente trabajadora que contribuye a la economía local.

Tal es el caso de Wuillean Salazar, que pesar de haber nacido en el estado Nueva Esparta, cuenta a Cactus24 que se siente como un paraguanero de pura cepa.

Salazar llegó a los dos años a Punta Cardón, municipio Carirubana. Y a los 12 años dejó a un lado las metras, perinolas y trompos para dedicarse a la labor del mar, pasión que nació al ver la agilidad de los pescadores de remendar su chinchorro y prepararse para su faena diaria.

Es así como por más de 39 años, Salazar se ha dedicado a este oficio que es su principal fuente de ingreso para su familia conformada por seis hijos.

Este pescador comienza su jornada laboral lleno de esperanza y con la fe puesta en Dios, la Virgen del Valle y la Candelaria.

Insiste en sentirse motivado por la pesca y a las personas que se dedican a este noble oficio los exhorta a salir adelante de manera honorable y respetuosa, razón por la que considera es una bendición ser pescador, así como la satisfacción que siente al ver el fruto que le ha regalado el mar.

-¿De no ser pescador a que te hubiera gustado dedicarte?

_Me hubiera gustado dedicarme a la mecánica, ya que siempre me ha llamado la atención, pero me complace ser pescador porque con eso he podido proveer el sustento para mi familia y los míos.

-¿Cómo enfrentas la vida cuando tus días de pesca no son tan prósperos?

_Uno va a la aventura. Así como vas puedes llegar sin nada y hay que estar muy consciente de eso, de que puede haber momentos prósperos y otros de adversidad, pero cuando ocurre trato de enfrentar la vida con optimismo y valentía, confiando en Dios en todo momento de que al día siguiente será mejor. Pero siempre busco la manera de ayudar a mi familia.

Por otro lado, Salazar animó a los otros pescadores a seguir adelante confiando siempre en Dios y en la virgen de la Candelaria al comenzar la faena del día a día. Algunos inician desde las 4pm hasta las 7am, “tenemos hora de salida más no de llegada”, reiteró el profesional del mar.

“Yo salgo de pesca, pero dos o tres horas que esté con mi familia compartiendo es una bendición que me hace sentir muy contento y me anima a salir adelante”, agregó Salazar.

A pesar de estar tanto tiempo en alta mar, a sus 51 años Salazar confesó sentirse como un hombre de buena voluntad para seguir luchando por los suyos.

“Definitivamente ser pescador es una maravilla porque es bonito cuando levantas el chinchorro y ves los pescados”, dijo.

Lady Arcila Roberti

Cactus24 (27/02/2021).