El pasado fin de semana el parque acuático Maya Beach ubicado en la ciudad de Wuhan se abarrotó de personas en traje de baño, bailando codo con codo al ritmo de música electrónica, y sin ninguna medida de bioseguridad, según la agencia AFP.

Wuhan fue el epicentro de la pandemia antes de que el Covid-19 se expandiera en el resto del mundo. Durante semanas, las autoridades chinas sometieron a un férreo control en la ciudad, que fue confinada e impedía la entrada o salida en sus límites a cualquier persona, pero con la llegada del verano parece que sus ciudadanos también han perdido el miedo al coronavirus. Durante el fin de semana han salido a la luz las imágenes de una megafiesta de música electrónica en un parque temático de la ciudad, en la que no se respetaron ninguna de las medidas básicas de bioseguridad.

Si bien muchos ciudadanos chinos continúan limitando sus viajes y usan mascarillas en la calle, la ciudad de Wuhan busca reactivar su economía, que quedó gravemente afectada por la epidemia de principios de año.

La provincia de la que es capital, Hubei, que no ha detectado grandes incrementos de casos desde mayo, ofrece entradas gratuitas para 400 enclaves turísticos.

La metrópoli de Wuhan, que quedó aislada del mundo durante 76 días entre enero y abril, también ha vuelto gradualmente a la vida normal después de ser la primera ciudad del planeta en ser puesta en cuarentena por coronavirus.

VIDEO: 🇨🇳 Crowds packed out a water park over the weekend in the central Chinese city of #Wuhan, where the #coronavirus first emerged late last year, keen to party as the city edges back to normal life pic.twitter.com/SJFBmx5sU8

— AFP news agency (@AFP) August 17, 2020