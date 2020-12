Wonder Woman 1984, la «peor película de DC» en IMDb

Después de tanta espera, Wonder Woman 1984 se estrenó finalmente en simultáneo en cines y en HBO Max.

Luego de haber recibido unas primeras críticas muy favorables por parte de profesionales, llegó el turno de que la cinta fuera vista por los fanáticos. Dentro del fandom, algunas personas tildaron a la película de aburrida. Ahora, tras su estreno en Estados Unidos, la secuela le robó a Escuadrón Suicida el puesto de la peor película puntuada de DC en IMDb.

Según esta web, Wonder Woman 1984 tiene una nota media de 5,7 mientras la película dirigida por David Ayer se quedó con un 6. Sin embargo, la primera entrega de Wonder Woman es precisamente la mejor cinta valorada de todo el DCEU con un 7,4, seguida de El Hombre de Acero y ¡Shazam! con un 7 y Aquaman que ostenta un 6,9. La lista se completa con Batman v Superman: El amanecer de la Justicia con un 6,4; Liga de la Justicia en el 6,3 y Aves de Presa con 6,1, teniendo en cuenta la reacción del público.

En la taquilla de Estados Unidos es un éxito, y aunque en IMDb las cosas no funcionan muy bien para Wonder Woman 1984, en Rotten Tomatoes mejora levemente con una nota media de la crítica del 63% y un 74% del público, aunque también por debajo de los respectivos 93% y 84% de Wonder Woman.

Lo cierto es que no es una puntuación desastrosa, pero tal vez no era la reacción que Warner esperaba del público.

Pero aunque no tenga suerte en los portales de internet, Wonder Woman 1984 sí está teniendo suerte en la taquilla estadounidense. De acuerdo a la información de The Hollywood Reporter, la película protagonizada por Gal Gadot consiguió alrededor de USD$16.7 millones tan sólo a nivel nacional, es decir, en Estados Unidos.

Lo que la nombra, hasta ahora, el mejor fin de semana de apertura en medio de la pandemia por el COVID-19.

Cactus24 (30-12-2020)