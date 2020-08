Wilmer Ramírez: Alimentemos la solidaridad, respeto, amor y esperanza para ser mejores personas y profesionales

Wilmer Ramírez, es venezolano y como la mayoría de sus connacionales, nunca pensó en emigrar. Su vida como comediante, actor, presentador de TV y radio lo acostumbró a viajar desde nuestro país a cualquier rincón del mundo. Pero asegura que lamentablemente la Venezuela donde creció se le hizo cada día más lejana y de allí su decisión de quedarse afuera.

“Yo estuve trabajando en Telemundo durante dos años, terminé mi compromiso y regresé pero en ese momento, explica, sí tenía un país al cual regresar.” Años después, unos 16 recordó, tuve la necesidad de salir de Venezuela, dada la crítica situación que se vivió en las televisoras: “no había empleo” lo que obligó a Ramírez a irse a Miami.

“En ese momento mi ida era temporal pero de eso ya han transcurrido cuatro años. Afirma, sin dudas, que el deseo de volver está intacto y una vez que pase la pesadilla (al referirse a la actual situación del país caribeño) estoy seguro que muchos debemos regresar y empezar la reconstrucción social, afirma, que es un tema muy importante.

Este versátil comediante, como a todos en el mundo le afectó la pandemia, pero sobre la cercanía cuerpo a cuerpo con su público, lo que “ataca” actualmente de la mano de la tecnología. Este profesional de la comunicación detalla a Venezolanos que Inspiran de Cactus24Noticias que actualmente su programa “In the house Live” es muestra de esa estrecha comunicación entre los comediantes, los productores, actores y el público. “Los venezolanos nos hemos convertido en unos profesionales de la nostalgia, nostalgia por nuestras familias, por nuestros amigos, por nuestros compañeros de trabajo, por todo”.

De algo está seguro: nosotros extrañamos tanto al público como ellos a nosotros , por lo que, agrega, “cuando todo esto pase podremos recobrar con mucha más fuerza toda esa conexión sincera de poder tocarnos, abrazarnos y valorar estar en contacto”. El humor es fundamental en nuestras vidas para hacer las cargas más ligeras por eso no dudamos en preguntarle a Wilmer, como prefieren que lo llamen, qué le ha dejado la cuarentena y la migración?

Un corto pero profundo silencio precede la respuesta: Me he dado cuenta que es muy difícil vivir sin el público. Desde que tengo uso de razón siempre me ha gustado estar frente a una cámara y me he preparado profesionalmente y personalmente. Y en este camino me ha inspirado mucha gente pero fundamentalmente mis padres a quienes perdí este año 2020 “ha sido muy difícil para mí. Sin poder moverme, viajar entendí que es, fue y siempre será el escenario mi mejor forma de demostrar lo importante que fueron mis padres en mi vida… Yo, continúa como si no quisiera parar, para que ninguna idea o momento se le escape, les rendí tributo en el escenario a ellos quienes me sembraron valores y permitieron ser lo que hoy soy”.

Otro momento duro en la vida de este actor fue el fallecimiento de Guillermo González otra fuente de inspiración en su vida “ donde despedí a mis padres, despedí a este gran animador. González me dio la gran oportunidad de hacer teatro y siempre fue un mentor” Que me ha dejado la migración? Se repregunta: Me ha hecho entender de la manera más profunda que el escenario es importante para divertir pero también para expiar culpas y comprender que las tristezas las puedes compartir y se hacen menos duras con la gente que quieres y siempre saber que a pesar de que nos ocurran cosas duras ,siempre se puede estar bien.

Wilmer Ramírez se preocupa y se pregunta así mismo “estaré inspirando a quienes vienen detrás de mí? Habrá existido otra mejor forma. Lo habré hecho bien? Insiste, inspirar es un compromiso personal y también profesional. “No se puede ser un buen profesional sino se es primero buena persona, reflexiona.

El humor es compromiso, seriedad y sobre todo enseñanza. El humorista revela con mucha seriedad este asunto “de la vulgarización del humor” y trabaja en ello para dejar un buen legado. ¿Qué quieres dejarle a las personas que se animan por la comedia?, le pregunto: “Yo quiero dejarles el compromiso. Que entiendan que pararse frente a una cámara o un público en un teatro requiere una preparación de doble vía”, insiste como ser humano y profesional.

Tienes algún mensaje que darle a los venezolanos regados en el mundo? Sí les pido a todos que no perdamos la esperanza, la fe y de regresar al país. Se detiene un momento para decir: “sé que todos no regresarán pero aquellos que los hagamos estamos obligados a darle play a la reconstrucción.” No olvidemos que “la riqueza más importante que tiene Venezuela somos nosotros los venezolanos porque no puede haber un mejor país en el mundo porque allí no somos extranjeros”. concluye.

A Wilmer Ramirez puedes seguirlo en su red social Instagram @elshowdewilmer https://www.instagram.com/elshowdewilmer/?hl=es-la

Video completo de esta entrevista en mi canal YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCaTf4FEWesgSpCRPvbeaDww?view_as=subscriber

CACTUS24 02.03.20