Después de haber sido el rostro del Universo Cinematográfico de Marvel por más de 10 años, el talentoso y popular Robert Downey Jr. producirá una serie de la “competencia”, una adaptación de los cómics de DC Sweet Tooth para Netflix. Junto a su esposa Susan Downey, el actor se encargará de que el proyecto cobre vida con justicia.

Este martes la compañía aprobó que se realicen ocho episodios de una serie live-action que será para toda la familia, contará con los escritores Jim Mickle (Stake Land) y Beth Schwartz (Legends of Tomorrow y Arrow) como showrunnners. Junto al equipo Downey como productores, estarán las productoras ejecutivas Linda Moran y Evan Moore.

Los protagonistas de Sweet Tooth serán los actores Christian Convery (Beautiful Boy: Siempre serás mi hijo, Venom y Descendants 3), Nonso Anozie (Game of Thrones, La Cenicienta y Artemis Fowl), Adeel Akhtar (The Big Sick: Un Amor Inseparable, Killing Eve y Enola Holmes) y Will Forte (The Last Man on Earth, La Gran Aventura Lego y ¡Scooby!).

El cómic Sweet Tooth fue publicado en 2009 y tuvo 40 números antes de terminar en 2013. El escritor e ilustrador de esta obra fue Jeff Lemire, autor de cómics canadiense conocido sobre todo por su trabajo para DC y Marvel, donde trabajó con superhéroes conocidos y también creó a Black Hammer. Sweet Tooth, también conocido como Glotón en español, fue publicado por la editorial Vértigo, perteneciente a DC Comics. La historia tiene lugar en un mundo post-apocalíptico, y al estar protagonizada por un niño mitad ciervo, algunos dicen que es un híbrido entre Mad Max y Bambi.

Netflix se ha caracterizado en los últimos años por producir series de calidad que logran la aprobación de la crítica y el amor del público.

Cactus24 (13-05-2020)