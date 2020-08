Voice Coach Félix Ptolo: Cuando hablas bien, quedas muy bien

Félix Ptolo tiene años enseñando a generaciones de jóvenes, profesionales o no, a hablar bien ya sea en la locución o en la oratoria. Pero no fue sino hasta hace unos meses que se dio cuenta de su alto potencial para iniciar un emprendimiento: un negocio propio.

Ptolo, con su amplia sonrisa, nos confiesa que llegó al tema del emprendimiento “porque muchos de sus alumnos, clientes y allegados se lo pidieron, “Tengo mucho tiempo utilizando el Zoom y aunque me encanta enseñar no fue sino hasta ese momento que me di cuenta de que emprender era algo que de forma subconsciente ya tenía pendiente. De hecho, ya había diseñado mi página web, afirma, pero entre un tema u otro, no la saqué sino hasta ahora”.

Es que para este también profesor universitario, ya que forma parte del proyecto de Locución de la escuela de Comunicación Social de la UCV, la pandemia significó ese empuje “que necesitaba”.

“Por fin logré terminar esta página. Fue una experiencia satisfactoria y extenuante -al mismo tiempo confiesa a Venezolanos que Inspiran de Cactus24Noticias– Son muchas las personas que se acercan a mi pidiéndome hablar bien “porque hasta ese momento reconocieron que no lo hacían. Son palabras mal utilizadas o utilizadas en un contexto en que no agrega. Otros quieren perfeccionarse en su ámbito de trabajo”.

¿Qué es lo primero que evalúas cuando viene el cliente?

Lo primero es preguntarle qué quiere y a partir de allí –explica- le hago un curso adecuado a sus necesidades generales. Después, en detalle, le explico qué necesita desarrollar para el área en que se desenvuelve. Félix Ptolo, está seguro de que ese es su éxito: brindar capacitación personalizada a cada alumno. Asegura “ninguna clase es igual a otra”.

Apenas ingresa a su portal o a su cuenta en Instagram el alumno, cliente o empresa se encuentra con un contenido diferenciador. Le da la bienvenida al “gimnasio de la voz” y es que este profesional está plenamente convencido de que, si no estudias, no prácticas “nada en la vida estará a tu alcance”.

Hoy más que nunca las personas necesitan comunicar bien lo que desean ya de forma personal, profesional, de productos o servicios porque las ventanitas de las redes sociales se abrieron para, por lo menos hasta ahora, nunca, más cerrarse.

Ptolo con experiencia en la materia te dice: Lo importante es el valor que agregas en cada persona. “A mí me preocupa que muchos quieren enseñarte a monetizar sus conocimientos. Creo que lo primero es sembrar valores porque todos tenemos siempre algo que ofrecer en favor de los demás”.

A Félix Ptolo, Voice Coach puedes encontrarlo en su página web http://www.voicecoach.me/ y en su Instagram @felixptolo

Entrevista completa en mi canal YouTube https://www.youtube.com/channel/UCaTf4FEWesgSpCRPvbeaDww

POR YASMIN VELASCO

CACTUS24 28-08-20