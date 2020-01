Vigilante golpeó a un ladrón y ahora trabaja con el presidente de la UFC

Golpea a ladrón y ahora trabajará en la UFC. El presidente de la UFC, Dana White, realizó un noble gesto al invitar a Summer Tapasa-Sataraka, ex trabajadora de la tienda Best Buy y quien se volviera viral al conocerse un video en el que detiene a un ladrón, a la función estelar del próximo 18 de enero entre Conor McGregor y Donald Cerrone.

White dio a conocer esto a través de sus cuentas de redes sociales e informó que incluso desea que Summer trabaja para la empresa que él dirige.

Blom

“Ella es Summer Tapasa-Sataraka. Ella impidió a este vándalo de salirse con la suya y de robar el Best Buy de Hawái. Fue despedida por esto. Conseguí que volara este fin de semana y le di entradas para la pelea de McGregor vs Cerrone. ¡QUIERO QUE TRABAJE PARA MÍ! Prepárate para el mejor fin de semana de tu vida Summer”, publicó el presidente de la UFC en su cuenta de Instagram y acompañó su texto con el video del asalto frustrado.

El pasado mes de diciembre, Tapasa-Sataraka saltó a la fama al impedir que un hombre presuntamente sustrajera cosas de la tienda para la que ella trabajaba. En las imágenes se puede ver el forcejeo entre Summer y el individuo y más adelante, otras personas intervienen en la gresca.

Best blocks in @BestBuy history, job offer from @danawhite, scoured by the WFLA. A Star was born on Dec 23rd, Summer Tapasa! pic.twitter.com/1O480kr3Hb — Rener Gracie (@RenerGracie) January 11, 2020

Tras conocerse el video del momento, Best Buy decidió romper su relación laboral con Summer, sin embargo, la hawaiana ganó el reconocimiento del mundo por su valentía al enfrentar a un presunto ladrón de tiendas comerciales, según detalló la información de El Dictamen.

Tapasa aseguró en sus redes sociales, después del incidente, que anteriormente había visto a esta persona robar Best Buy mientras ella caminaba hacia la tienda. La ex guardia de seguridad declaró que debido a que no estaba cerca no pudo hacer algo. Esto cambió al verlo entrar nuevamente al comercio, lo que la obligó a actuar y a detenerlo.

Cactus24 (13-01-2020)