El exgobernador por el estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, informó este sábado que resultó positivo para coronavirus.

A través de su cuenta en Twitter, Vielma Mora escribió: «practicando mi rutina de exámenes de despistaje, los cuales me realizo de manera constante, me he sometido a la prueba PCR correspondiente a esta semana y es mi responsabilidad informarle al pueblo que he arrojado como resultado: positivo para COVID-19».

Espera una pronta mejoría «para estar de nuevo junto al pueblo de Carabobo».

Vielma Mora es candidato a las cuestionadas elecciones parlamentarias del seis de diciembre por el estado Carabobo.

Cactus24 (26/09/2020).