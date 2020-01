Video| Así salió Luis Parra del Palacio Federal Legislativo tras ingreso de Guaidó y diputados

Un material audiovisual difundido en las redes sociales, muestra el momento en el que Luis Parra, quien pretendía sesionar en el hemiciclo, salió del lugar.

Los diputados opositores, liderados por Juan Guaidó, ingresaron al hemiciclo de sesiones tras sortear los obstáculos impuestos por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana.

Venezuelan democratically elected MPs finally break National Guard’s third and last barrier blocking access to congress and run in chanting: ¡Aquí manda el pueblo! -The people rule here.

Minutes later, electricity is cut. pic.twitter.com/eKmksb54Co

— Cristal Palacios Yumar (@CristalPalacios) January 7, 2020