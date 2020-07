“Pedimos que los países europeos reconozcan a representantes políticos del presidente legítimo Juan Guaidó yo espero y pido que den incluso un paso más y que revoquen la acreditación de los embajadores de Maduro en Europa; ya que no reconocemos a su gobierno como legítimo y por lo tanto no deberíamos reconocer a sus representantes diplomáticos. La Unión Europea está con los venezolanos”, declaró en un vídeo publicado en Twitter.

“Enviamos un mensaje claro a Maduro no lo reconocemos no puede haber un gobierno de transición con él y seguiremos endureciendo las sanciones selectivas hasta que abra el paso a elecciones libres y justas“, manifestó.

🇻🇪 #Venezuela: We send a strong message to Maduro and call for targeted sanctions and a EU ban on Venezuelan blood gold.

🗣️ @charanzova: “We do not recognise Maduro and there cannot be a transitional government with him!».

📰 Read more: https://t.co/oUX3xPs6ek pic.twitter.com/j2GDlXfrjT

— Renew Europe (@RenewEurope) July 10, 2020