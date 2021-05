Se ha publicado el primer trailer de Venom: Let There Be Carnage y con él se revela el aspecto del icónico villano.

Hoy Columbia Pictures lanzó el primer trailer de la película, con el que los fans obtuvieron la primera mirada oficial al villano Carnage, quien será interpretado en su versión humana —un asesino serial— por Woody Harrelson.

En Venom de 2018, Harrelson había aparecido en su papel humano de Cletus Kasady en una escena postcréditos, no obstante, para este secuela, su personaje ahora tiene su propio simbionte y está listo para enfrentarse a Venom. Por si esto fuera poco, los fans deberán estar contentos, pues Carnage no estará solo, ya que tendrá a su lado a su retorcido interés amoroso, Shriek.

Venom: Let There Be Carnage es dirigida por Andy Serkis y protagonizada por Tom Hardy, Michelle Williams, Reid Scott, Naomie Harris y el ya mencionado Harrelson. A continuación presentamos el primer vistazo de esta nueva cinta:

Carnage fue creado por David Michelinie, Erik Larsen y Mark Bagley y apareció por primera vez en The Amazing Spider-Man #344 como Cletus Kasady y se convirtió en Carnage en The Amazing Spider-Man #360.

Conviene destacar que el personaje de Carnage fue la pieza central de uno de los mayores crossovers de Spider-Man y Venom de los años 90: Maximum Carnage». El evento vio a Spider-Man y a Venom convertirse en aliados a regañadientes para luchar contra el terrible villano y toda una familia de simbiontes que Carnage había engendrado.

Marvel publicó una secuela titulada Absolute Carnage en 2019. Esa serie vio a Carnage conectarse con Knull, el dios de los simbiontes, haciéndolo más peligroso que nunca.

Venom: Let There Be Carnage, por fin llegará a los cines el 24 de septiembre.

Cactus24 (10-05-2021)