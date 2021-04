Miranda fue la entidad con el mayor número de casos con 327 nuevos contagios.

Rodríguez reportó el fallecimiento de 15 pacientes producto de complicaciones por el virus.

Destacó que hoy tenemos 13.172 casos activos, esta semana tenemos 40 casos por 100 mil habitantes el punto más alto que hemos tenido en la historia de la pandemia en Venezuela.

Nicolás Maduro, aseguró este domingo que las vacunas contra el Covid-19 que existen en el mundo, no impiden el contagio de la enfermedad, por lo que hizo un llamado a mantener el cumplimiento de las medidas de bioseguridad para contener la pandemia.

“Hasta ahora, la primera generación de vacunas que existe, son vacunas que protegen al cuerpo para que la enfermedad no te pegue tan fuerte pero no impiden que te contagies (…) las personas vacunadas pueden contagiarse y transmitir el virus”, manifestó el jefe de Estado durante el Balance Semanal sobre la Lucha contra el Covid-19.

«Hoy hemos tocado pico en el numero de contagios, lo que indica que la variantes tienen cargas fuertes del virus, nuestro pueblo debe cuidarse más, mejor», dijo el líder del chavismo, Nicolás Maduro.

«Durante estas dos semanas de cuarentena radical hemos detectado un aumento de los casos de coronavirus en el país por las variantes brasileña P1 y P2», fueron parte de las primeras palabras de Maduro, luego de dos semanas de cuarentena radical por la propagación del virus.

«Hay una guerra con las vacunas en todo el mundo y la vacunación no ha tenido impacto», expresó Maduro explicando que aplicarse la vacuna no significa que la persona no puede contagiarse.

«Todas las vacunas que existen en el mundo se han creado para que el coronavirus no te afecte tanto, pero no impiden que te contagies. Vacunado con inmunidad pueden transmitir», explicó Maduro, y posteriormente la información fue confirmada por Gabriela Jimenez, ministra de Ciencia y Tecnología.

«Yo me vacuné. Tengo inmunología. En los próximos días me harán los estudios para saber el nivel de anticuerpos. Qué José Gregorio Hernández me cuide».

«Hay que cuidarse hasta nuevo aviso», mencionó.