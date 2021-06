Anuncios Google

El equipo de Venezuela que está participando en el Preolímpico de Béisbol consiguió su segunda victoria del certamen, esto tras vencer a Colombia este martes y haciéndolo de manera brillante, dejándolos en el terreno gracias a un jonrón del jardinero Diego Rincones.

Venezuela tuvo la oportunidad en el noveno episodio de sacar los tres out y consumar la victoria, pero un cuadrangular de Colombia lo evitó. Sin embargo, el combinado Vinotinto no se rindió y no desperdició la oportunidad al bate, ya que gracias a un enorme jonrón de Diego Rincones vencieron a lo cafeteros en el segundo encuentro del Preolímpico de Béisbol.

Blom

Gracias a ese enorme jonrón de Rincones, Venezuela consigue su segunda victoria del presente Preolímpico de Béisbol rumbo a Tokio y el elenco colombiano se va eliminado con dos derrotas, siendo este sin duda un encuentro lleno de emociones de principio a fin.

Venezuela está clasificada a la segunda ronda del Preolímpico y este jonrón de Diego Rincones es parte de eso, ya que los dirigidos por José Alguacil están invictos con récord de 2-0. Mañana martes 2 de junio se enfrentan a Canadá en busca de asegurar el primer lugar del grupo.

Con ese jonrón, Rincones tuvo una jornada de 4-2, con hit, dos carreras anotadas y una impulsada, haciéndose sentir en todo sentido en la victoria de Venezuela./Elfildeo.com

CACTUS24 01-06-21