Un joven venezolano, que trabaja en un servicio de delivery, fue víctima de discriminación por parte de un sujeto que aparentemente es peruano, quien lo insultó en reiteradas ocasiones.

El metraje difundido en redes sociales muestra como el peruano insulta en reiteradas ocasiones al joven, que trabaja en un servicio de entrega, debido a que su delivery no había llegado en buenas condiciones.

«Estoy esperando mi comida y me lo traes roto, yo no voy a recibir esta mier… rota. ¿Por qué eres tan idio…? Eres un pobre imbé…, ¿tu eres huev…? Me dan ganas de meterte un puñete y devolverte a tu país. ¿Tienes algún problema? te voy a mandar de un combo a tu pu… país», fueron las palabras del señor, de nombre no identificado, hacia el joven venezolano.

El sujeto continuó insultando al trabajador al punto de amenazar con agredirlo físicamente.

Venezolanos y peruanos repudiaron la agresión verbal y amenaza física del xenófobo:

«¿Dónde vive ese sujeto», «No todos los peruanos somos así» o «Hagamos viral esta injusticia», señaló uno de los indignados.

Cactus24/18-11-2020