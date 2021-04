Autoridades de Georgia confirmaron que encontraron el cuerpo sin vida de la venezolana Rossana Delgado (37), desaparecida el pasado 16 de abril.

Delgado se desempeñaba como conductora de Uber, y el pasado 16 de abril salió de su casa y no regresó más. De acuerdo a declaraciones del esposo, Yhony Castro, en la última comunicación que sostuvo con su esposa, ella le indicó que estaba llevando a una mujer a hacer unas compras al Ross de Plaza Fiesta y de allí iría a su casa.

“El viernes en la tarde hablé con mi esposa, me llamó a las siete de la noche, que estaba trayendo a una muchacha al Ross de Plaza Fiesta haciendo unas compras, cuando me dijo que si ya iba para la casa que había dejado mi comida hecha, y me dijo que terminaba aquí y se iba a mi casa, yo regresé a la casa y no llamó más y el teléfono estaba apagado todo el tiempo”, dijo Castro a Noticias 34 Atlanta.

Delgado fue vista por última vez en Plaza Fiesta, donde el video de seguridad de una tienda así lo confirmó. En las imágenes se ve a la venezolana en compañía de una mujer que los familiares desconocen.

No obstante, el teléfono de la víctima emitió la última señal en una casa de Decatur, a donde el esposo se dirigió sin poder hacer más nada por respetar el derecho a la propiedad privada.

“Donde apagaron el teléfono conseguimos una mascarilla llena de sangre, no conseguí el teléfono”, indicó Castro.

Este sábado se confirmó el lamentable desenlace en el que autoridades de la Oficina de Investigación Regional de la Oficina de Investigaciones de Georgia (GBI) ya emitieron órdenes de captura contra los sospechosos, informa Ntn24.

Las personas hasta el momento señaladas por el asesinato de la venezolana son: Megan Alyssa Colone (30), Stone Mountain, Juan Ayala-Rodríguez, Oscar Manuel García y Mario Alberto Barbosa-Juarez.

Cactus24 (25/04/2021)