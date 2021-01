La nueva película está inspirada en el clásico del cine King Kong vs Godzilla, un emblemático crossover que dio pie a que ocurrieran muchas más fusiones de universos en el séptimo arte, pues ambos eran éxitos por separado; pero juntos, fueron una auténtica ‘bomba’ en su época.

Por los momentos se ha difundido dos pequeños avances de la cinta

