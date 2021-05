Tras el anuncio de Emilio Di Lorito, representante de los transportistas que cubren la ruta Sector Universitario – Centro de Punto Fijo, en relación al aumento a 500 mil bolívares del pasaje en el municipio Carirubana, las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar.

Blom

José Colina, habitante de la localidad, expresó: «Lamentamos esta situación, porque aparte de que no se consigue efectivo en bolívares, los transportistas cobran a una tasa más baja el dólar, los usuarios se encuentran contra la pared al no poder ir a sus respectivos trabajos sin nada de efectivo en el bolsillo».

Por su parte, Manuel Hernández, opinó: «Aunque entendemos el aumento que están solicitando los transportistas, es difícil tener que gastar más en el traslado que lo que ganamos para ir a trabajar. Cualquier aumento, no sólo en transporte sino en comidas y servicios, impacta fuertemente en la economía del trabajador que cada día ve en detrimento su calidad de vida».

La ciudadana María González, residente de Punta Cardón, criticó el ajuste al afirmar: «Un duro golpe para el bolsillo del salariado. En realidad ahorita no estoy gastando pasaje porque me traen y me llevan pero si estuviera a pie gastaría 2.000.000 diarios dos pasaje de ida y vuelta, por cinco días son 10.000.000 semanal. Y el salario integral está en 10 millones. Mejor me quedo en mi casa».

Hasta el momento el ascenso en la tarifa del transporte ha generado rechazo en la población, tanto por el azote al bolsillo como por la dificultad de conseguir efectivo para cancelar el servicio de movilización.