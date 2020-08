UNT Zulia emite comunicado sobre «fraude electoral» del 6-D

Dirigentes políticos, diputados de la Asamblea Nacional, gremios, sindicatos y diferentes sectores del estado Zulia anunciaron que no participarán en el proceso electoral que está convocando la «dictadura» para el próximo mes de diciembre.

En el comunicado aseguran que “no hay condiciones electorales” para participar en el evento electoral. “No hay un Registro Electoral confiable. No se garantiza que el voto sea ejercido libremente, siguen las irregularidades sobre migración de electores de sus centros de votación, no se ha restablecido el derecho al sufragio de los venezolanos que han emigrado, decenas de políticos siguen inhabilitados y sin sus derechos a la participación política, entre muchas otras irregularidades, que comete el régimen para crearse unos comicios electorales a su medida”, reza en el documento.

En el texto también hacen referencia a la situación que se vive en la entidad zuliana por la pandemia de COVID-19.

Informan que en el estado han muerto 25 médicos, ocho enfermeros y una bioanalista. “Según las cifras del régimen hay más de tres mil casos de coronavirus y se niegan a reconocer que somos el estado en el que más personal de salud ha fallecido a causa de la COVID-19”, señala el comunicado.

Comunicado completo:

El Bloque Parlamentario Zuliano, dirigentes políticos, líderes estudiantiles, gremios, sindicatos, trabajadores, amas de casa, y las fuerzas vivas del estado Zulia anunciamos que respaldamos la decisión de los partidos políticos de oposición de no participar en la farsa electoral que el régimen dictatorial de Nicolás Maduro pretende realizar en el país en diciembre.

Nosotros creemos en la democracia, en la pluralidad de pensamiento y por eso queremos unas elecciones libres y democráticas en las que se respete la voluntad popular del pueblo venezolano, y no este show que ha preparado la dictadura a su medida con el objetivo de mantenerse en el poder.

No hay garantías, porque a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la dictadura ha secuestrado la tarjeta de la Unidad y designó Juntas Directivas Ad Hoc a diferentes partidos políticos. Con el ilegítimo TSJ de Maduro también, designaron a los cinco rectores principales y a los 10 suplentes, colocaron como presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) a Indira Alfonzo, quien ha mantenido al estado Amazonas sin representación parlamentaria, eliminaron el derecho al voto directo y secreto de la población indígena.

No hay condiciones para participar en este proceso, porque no hay un Registro Electoral confiable. No se garantiza que el voto sea ejercido libremente, siguen las irregularidades sobre migración de electores de sus centros de votación, no se ha restablecido el derecho al sufragio de los venezolanos que han emigrado, decenas de políticos siguen inhabilitados y sin sus derechos a la participación política, entre muchas otras irregularidades, que comete el régimen para crearse unos comicios electorales a su medida.

La comunidad internacional y el gobierno de los Estados Unidos también ha manifestado su rechazo a esta farsa electoral y su apoyo a los 27 partidos políticos que no participaran ni avalaran este fraude que pretende realizar la dictadura, mientras el pueblo venezolano está sometido a la más grave crisis humanitaria, diariamente se vulneran los Derechos Humanos de todos los ciudadanos y se reprime a quienes alzan su voz.

En el caso del estado Zulia, vivimos entre constantes apagones y racionamientos eléctricos, fallas de agua potable, escasez de gasolina, alto costo de los alimentos y, somos uno de los estados con mayores casos de coronavirus.

Desde que la COVID-19 llegó a la región la situación se ha vuelto más crítica, los trabajadores están quedando sin empleo por el cierre de las empresas, lo que se traduce en mayor desempleo y hambre. El sector salud es otro de los más afectados, según las cifras del régimen hay más de tres mil casos de coronavirus y se niegan a reconocer que somos el estado en el que más personal de salud ha fallecido a causa de la COVID-19.

Hasta el momento hemos perdido a 25 médicos: Samuel Viloria, Solanger Escandela, Marisela Ramírez, Manuel Romero, Carlos Castillo, Jorge Leal, Nelly Hernández de Villasmil, Jesús Romero, Marisol Tigrera, Ramón Galué Arévalo, Danis Montero, Franklin Jiménez, Anali Fernández, Edgar Rabinovich, Jairo Valbuena, Rannefer Valbuena, Amable Amado, Edgar Manzanero, Cipriano Brito, Alonso Adrianza, Luis Salazar, Alexander Gotera, Héctor Millán, Jesús Peña, Luis Sulbarán.

También han perdido la vida ocho enfermeros: Felipe Silva, Keila Molaya, Maritza Urdaneta, Nadezhda González, Lourdes Landino, Juan Rincón, Yolanda Guillen, Ninfa Luz Caballero y la bioanalista Niria Rincón de Cayama.

Por eso, ante la gravísima crisis humanitaria que vivimos no podemos ser indiferentes, y apoyar este show de la dictadura con el que pretende lavarse la cara ante el mundo y decir que vivimos en un país democrático, pero nosotros no nos prestaremos a este fraude electoral.

Nuestra lucha siempre será por unas elecciones libres en las que se respete la decisión de cada venezolano y que nos permita alcanzar la transformación política para iniciar la reconstrucción de nuestro país y que los venezolanos recuperemos nuestra calidad de vida.

Desde el Zulia, manifestamos nuestro apoyo firme a la Unidad nacional y nos sumamos a la convocatoria de todas las fuerzas sociales y políticas del país para construir un pacto unitario, en el que junto al pueblo venezolano y la comunidad internacional logremos rescatar la libertad y la democracia.

Primer vicepresidente de la Asamblea Nacional: Juan Pablo Guanipa.

Diputados a la Asamblea Nacional:

Por Primero Justicia: Avilio Troconis, Rafael Ramírez, Elimar Díaz y Julio Montoya.

Por Voluntad Popular: Desiree Barboza y Gilmar Márquez.

Por Un Nuevo Tiempo: William Barrientos, Virgilio Ferrer, Elías Matta, Enrique Márquez, Nora Bracho, Omar Barboza, Ángel Caridad, Marianela Fernández y Jairo Bao.

Por Acción Democrática: Juan Carlos Velazco, Dianela Parra, Liz María Márquez y Yorman Barilla.

Diputados al CLEZ: Eduardo Labrador, José Vielma, Zenaida Fernández

Partidos políticos: por Acción Democrática, Pedro Velazco, Otto Piñero, Enzo Sblano; por Bandera Roja, Manuel Paredes, Jorge Moreno y Thaishi Molina; por Copei, Rogelio Boscán, Heberto Díaz y demás miembros de la Dirección Regional; por Encuentro Ciudadano, Alcibiades Castro y Anyelbeth Briceño; por el Partido Centro Democrático del Zulia, Marcos Rivero, Oscar Bianchi y Carlos Medina; por Primero Justicia, Edgar Antúnez, Pablo Pérez y Daniel Ponne; por Un Nuevo Tiempo, José Luis Alcalá, Ricardo Boscán y Carlos Armijo; por Vanguardia Popular, Golfredo Dávila, Danilo Cortez y Hely Arrieta; y por Voluntad Popular, Ángel Machado, Efrendy Campos y Raúl Ramírez.

Gremios: Médicos, Abogados, Bioanalistas, Nutricionistas, Odontólogos, Veterinarios, Ingenieros y Arquitectos, Enfermeras (os), Administradores, Politólogos, Educación.

Trabajadores y sindicatos:

Fetrazulia: Néstor Yancen, Alexander Castro, Joel Muñoz, Fermín Parra, Osman Alaña, Rodrigo Morillo, Richard Fuenmayor y Reinaldo Barrios.

Cervecería Regional: Ángel Fuenmayor

Instituto Nacional de Canalizaciones Zulia: Darío Piñeiro

Asociación de Policías: Melvin González

Sunep SAS: Felipe García

Ande Zulia: Euro Morillo

Sindicato de Construcción COL: Gustavo Acosta y Edgar Rosales

Siproluz: Eddy Garrillo

Asdeluz: Jorge Bocourt

Sindicato del Transporte: José “Cheo” Sarmiento

Sindicato de Hospitales y Clínicas: Gennis Matos

Prensa UNT Zulia

Cactus24 (07-08-2020)